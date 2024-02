(Washington) Le jury a entamé lundi ses délibérations au procès de la mère d’un adolescent américain condamné à perpétuité pour avoir tué en 2021 quatre élèves dans son école secondaire avec une arme offerte par ses parents.

Agence France-Presse

Les plaidoyers se sont achevés vendredi au tribunal de Pontiac, au Michigan, au procès de Jennifer Crumbley, 45 ans, mère d’Ethan Crumbley. Le père, James Crumbley, 47 ans, doit être jugé séparément en mars.

Les parents sont poursuivis pour homicide involontaire résultant d’un manquement à leur devoir légal de contrôler les actes de leur enfant, âgé de 15 ans au moment des faits. S’ils sont reconnus coupables, ils encourent une peine maximale de 15 ans de prison.

Mme Crumbley a manqué à son « devoir de vigilance élémentaire », a affirmé vendredi la procureure du comté d’Oakland, Karen McDonald, estimant que la moindre initiative de sa part aurait pu éviter la tuerie.

Mais l’avocate de la défense, Shannon Smith, a exhorté les 12 jurés à acquitter Jennifer Crumbley, insistant sur le caractère « imprévisible » de la tragédie.

« Tous les parents peuvent-ils être responsables de tout ce que font leurs enfants ? », a argué l’avocate, s’inquiétant d’une « procédure très dangereuse pour l’ensemble des parents et l’une des premières de ce type ».

PHOTO CARLOS OSORIO, ASSOCIATED PRESS L’avocate de la défense, Shannon Smith

Jennifer Crumbley a témoigné la semaine dernière que son mari avait rapporté quelques jours avant la tuerie le pistolet Sig Sauer calibre 9 mm comme cadeau de Noël anticipé et qu’elle avait emmené son fils à un stand de tir le lendemain.

« En tant que parent vous passez votre vie à protéger votre enfant du danger. Vous n’imaginez jamais devoir l’empêcher de faire du mal à quelqu’un d’autre », a-t-elle dit. « J’aurais préféré qu’il nous tue nous plutôt », a-t-elle confié.

Malgré une convocation des parents à l'école secondaire le jour du drame, les enseignants ayant découvert un dessin « alarmant » à la place d’Ethan Crumbley et conseillant de le faire suivre psychologiquement, ils étaient repartis sans le ramener à la maison.

Ethan Crumbley a été jugé comme un adulte et condamné en décembre à perpétuité sans possibilité de libération anticipée par un tribunal du comté d’Oakland.

PHOTO ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Ethan Crumbley

L’adolescent avait plaidé coupable en octobre 2022 d’avoir apporté à son école secondaire le pistolet avec 50 balles dans son sac à dos et d’avoir tiré sur les écoliers.

Il avait tué deux filles et deux garçons âgés de 14 à 17 ans et blessé six autres élèves et un enseignant.