PHOTO EUGENE GARCIA, ASSOCIATED PRESS

Une violente tempête cause des crues « potentiellement mortelles »

(Los Angeles) Une violente tempête fait rage lundi en Californie, entraînant vents cinglants et dangereuses inondations pour des millions de personnes en particulier dans le sud de cet État américain.

Agence France-Presse

Le service météorologique américain (NWS) a mis en garde contre des crues « potentiellement mortelles » causées par d’« abondantes précipitations » qui privent des centaines de milliers de personnes d’électricité.

Selon les autorités locales, une personne a perdu la vie dans le nord de la Californie, écrasée par un séquoia dans son jardin.

« C’est une tempête majeure, avec des conséquences dangereuses qui peuvent potentiellement menacer des vies », a déclaré le gouverneur de Californie, le démocrate Gavin Newsom, en proclamant l’état d’urgence dans huit des 58 comtés de Californie.

Ceux de Los Angeles, Orange, Riverside, San Bernardino, San Diego et Santa Barbara sont notamment concernés.

PHOTO AUDE GUERRUCCI, REUTERS Des gens marchent au centre-ville de Los Angeles sous de fortes pluies, le 4 février.

Près de 700 000 foyers étaient privés d’électricité lundi matin, selon le site spécialisé PowerOutage.us.

Des dizaines de vols au départ et à l’arrivée de l’aéroport de Los Angeles ont été annulés ou retardés, d’après le site de suivi flightaware.com.

Selon le NWS, 13 à 20 centimètres de pluie devraient tomber sur la région de Los Angeles lundi, portant le total à plus de 35 centimètres de pluie en 48 heures à certains endroits.

Le service météorologique a averti que les conditions « s’aggraveront » au cours de la journée, entraînant « inondations soudaines » et « glissements de terrain ».

Le NWS évoque aussi « des éclairs » dangereux, des « inondations urbaines » et des « rivières » sortant de leurs lits.

Cette tempête avec des rafales de 100 km/h ou plus relève d’un phénomène météorologique baptisé « Pineapple express » qui prend sa source à Hawaii, près d’une zone d’humidité tropicale.

PHOTO DAVID MCNEW, AGENCE FRANCE-PRESSE Des palmiers sont soufflés par des vents forts à Santa Barbara, le 4 février.

La côte ouest des États-Unis a enduré un hiver anormalement pluvieux l’an dernier, à cause d’une série de tempêtes très rapprochées qui ont provoqué des précipitations avoisinant des records.

Ces catastrophes avaient fait plus d’une vingtaine de morts et provoqué de nombreux dégâts et coupures d’électricité.

Ces précipitations ont toutefois permis à la Californie de refaire ses réserves en eaux après plusieurs années d’intense sécheresse.

Historiquement, la Californie est habituée à alterner entre coups de chaud et pluies intenses et il est toujours compliqué de lier un évènement météorologique particulier au changement climatique.

Néanmoins, les scientifiques avertissent depuis des années que le réchauffement de la planète dérègle le climat et renforce la fréquence des évènements extrêmes, qu’il s’agisse de tempêtes ou de canicules.