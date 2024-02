Le Sénat américain dévoile un accord sur l’immigration et l’aide à l’Ukraine

(Washington) Le Sénat américain a trouvé dimanche un accord entre démocrates et républicains pour débloquer de nouveaux financements pour l’Ukraine, tout en durcissant la politique migratoire des États-Unis.

Agence France-Presse

L’adoption de ce texte est toutefois loin d’être garantie, les républicains à la Chambre des représentants étant de plus en plus nombreux à s’opposer à l’envoi de nouveaux fonds à Kyiv pour faire face à l’invasion de Russie.

Le président américain Joe Biden a annoncé dimanche soutenir « fermement » l’accord visant à débloquer de nouvelles aides pour l’Ukraine ainsi qu’Israël et à durcir la politique migratoire des États-Unis.

« Nous sommes parvenus à un accord bipartisan sur la sécurité nationale qui inclut les réformes migratoires les plus strictes et les plus équitables depuis des décennies. Je le soutiens fermement », a déclaré M. Biden, exhortant le Congrès à l’« adopter rapidement » dans un communiqué. Il faut l’« amener sur mon bureau afin que je puisse le promulguer immédiatement », a-t-il ajouté.