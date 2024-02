PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS

(Washington) Le Sénat américain va dévoiler cette semaine son nouveau projet d’aide à l’Ukraine a annoncé jeudi son chef Chuck Schumer, quelques heures après la validation par l’Union européenne d’une assistance de 50 milliards d’euros à Kyiv.

Agence France-Presse

« Nous prévoyons de publier le texte entier […] dès demain et pas plus tard que dimanche », a déclaré le chef démocrate depuis l’hémicycle. Il a dit espérer un premier vote sur le texte mercredi « au plus tard ».

Le Congrès américain bute depuis plusieurs mois sur une enveloppe de 61 milliards de dollars d’aide à l’Ukraine, réclamée avec insistance par le président Joe Biden et son homologue Volodymyr Zelensky.

Mais près de deux ans après le début d’une guerre qui s’enlise – et plus de 110 milliards de dollars déjà débloqués par le Congrès – les républicains, en particulier, ont commencé à trouver la note trop salée.

Ils conditionnent leur soutien à cette nouvelle enveloppe à un durcissement drastique de la politique migratoire américaine, dossier sur lequel les tractations continuent.

Pour être adoptée, cette enveloppe devrait être adoptée au Sénat, puis à la Chambre des représentants. Le chef de cette chambre, Mike Johnson, a prévenu qu’en l’état, tout vote sur de nouveaux financements pour l’aide à l’Ukraine ainsi que pour le renforcement de la frontière avec le Mexique était « mort-né ».

Le président Joe Biden, qui peine à faire adopter cette enveloppe, a appelé la présidente de la Commission européenne pour remercier l’UE d’avoir validé une assistance de 50 milliards d’euros à Kyiv, a indiqué jeudi la Maison-Blanche.

Joe Biden a remercié Ursula von der Leyen « et l’Union européenne de cette importante enveloppe financière […] qui fera beaucoup pour aider l’Ukraine au moment où elle continue à se battre contre l’agression russe », a indiqué à la presse un porte-parole de l’exécutif américain, John Kirby.

Les dirigeants européens ont trouvé un accord jeudi sur une aide de 50 milliards d’euros pour l’Ukraine jusque-là bloquée par le premier ministre hongrois Viktor Orban, une annonce immédiatement saluée par Kyiv comme une « victoire commune » sur la Russie.

C’est aussi un signal envoyé aux États-Unis où une nouvelle enveloppe budgétaire pour l’Ukraine est actuellement bloquée au Congrès. « J’espère que [cela] aidera à faciliter les choses » pour que Joe Biden puisse faire passer son plan d’aide à ce pays en guerre, a déclaré le chancelier allemand Olaf Scholz.