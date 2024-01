Le second procès découle d’une plainte en diffamation d’E. Jean Carroll pour des déclarations de Donald Trump en juin 2019, alors qu’elle l’avait accusé pour la première fois de viol dans un livre.

(New York) L’audience prévue lundi à New York au procès en diffamation intenté par une écrivaine contre Donald Trump a été reportée, l’un des jurés ne se sentant pas bien et présentant des symptômes de COVID-19, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.

L’ancien président des États-Unis et ultra-favori des primaires républicaines Donald Trump était arrivé en début de matinée au tribunal fédéral de Manhattan pour assister à l’audience.

À la veille du vote pour la primaire au New Hampshire, Donald Trump était susceptible de témoigner pour se défendre dans le prétoire face à l’ancienne chroniqueuse du magazine Elle, E. Jean Carroll, qui l’a déjà fait condamner au civil en 2023 à 5 millions de dédommagements pour agression sexuelle en 1996 et, une première fois, pour diffamation.

Mais le juge Lewis Kaplan a reporté l’audience, car l’un des jurés présentait des symptômes de COVID-19 et a été renvoyé chez lui. L’une des avocates de Donald Trump, Alina Habba, a également indiqué qu’elle ressentait des symptômes du virus même si elle a eu un test négatif.

Malgré le premier verdict retentissant, prononcé en mai 2023 à l’unanimité par un jury populaire, Donald Trump a continué de dénigrer et d’insulter l’écrivaine, qu’il a qualifiée de « tarée », à l’« histoire bidon », qu’il n’a « jamais vue de [sa] vie ».

Le second procès découle d’une plainte en diffamation d’E. Jean Carroll pour des déclarations de Donald Trump en juin 2019, alors qu’elle l’avait accusé pour la première fois de viol dans un livre.

Alors président des États-Unis, il avait affirmé que celle qui n’était « pas son genre » avait tout inventé pour « vendre un nouveau livre ». La procédure avait été retardée mais ce deuxième procès a été maintenu et s’est ouvert la semaine dernière.

E. Jean Carroll réclame plus de 10 millions de dollars pour préjudice moral et professionnel.