Procès en diffamation L’audience de Donald Trump reportée en raison d’un juré malade

(New York) L’audience prévue lundi à New York au procès en diffamation intenté par une écrivaine contre Donald Trump a été reportée, l’un des jurés ne se sentant pas bien et présentant des symptômes de COVID-19, a constaté un journaliste de l’AFP sur place.