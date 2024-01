Primaire républicaine dans le New Hampshire Nikki Haley tentera de bousculer Trump et Biden

(Rochester) A six jours de la primaire républicaine dans le New Hampshire, et déjà dos au mur face à l’ultra-favori Donald Trump, Nikki Haley s’est érigée mercredi soir devant ses partisans en rempart contre le « chaos » trumpiste et Joe Biden.