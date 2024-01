État de New York Un présumé tueur en série est accusé d’un quatrième meurtre

(New York) Un architecte accusé d’une série de meurtres, connus comme les « meurtres de Gilgo Beach », est maintenant accusé de la mort d’une quatrième femme, une mère de deux enfants dans le Connecticut qui avait disparu en 2007 et dont les restes ont été retrouvés plus de trois ans plus tard le long d’une route côtière de l’État de New York.