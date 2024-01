Procès pour fraudes Trump veut assurer sa plaidoirie de défense, le juge refuse

(New York) Le procès civil de Donald Trump pour fraudes financières entre jeudi dans sa dernière ligne droite à New York, avec les plaidoiries de ses avocats et une possible nouvelle apparition de l’ex-président américain, empêché toutefois de plaider lui-même dans le prétoire pour sa défense comme il le voulait.