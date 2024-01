(Charleston) Joe Biden, brièvement interrompu pendant un discours par des manifestants demandant un cessez-le-feu à Gaza, a dit lundi qu’il « travaillait discrètement » afin qu’Israël « réduise nettement » sa présence dans le territoire palestinien.

Agence France-Presse

« Je comprends l’ardeur », a assuré le président américain depuis une église de Charleston, en Caroline du Sud, alors que les manifestants étaient escortés à l’extérieur, pendant que le reste de l’assistance entonnait « Quatre ans de plus ! Quatre ans de plus ! » en soutien au démocrate de 81 ans, candidat à un second mandat.

Joe Biden s’exprimait à l’église Mother Emanuel, où neuf personnes, un pasteur et huit paroissiens noirs, ont été tuées en 2015 par un suprémaciste blanc, dans l’une des pires tueries racistes récentes aux États-Unis.

« Si vous vous souciez vraiment des vies perdues ici, alors vous devriez […] appeler à un cessez-le-feu en Palestine », a crié une manifestante.

PHOTO MANDEL NGAN, AGENCE FRANCE-PRESSE Des manifestants ont interrompu Joe Biden pendant son discours à l’église Mother Emanuel.

Le président américain, ferme soutien d’Israël, refuse jusqu’ici d’appeler à un cessez-le-feu à Gaza, jugeant que cela profiterait surtout au Hamas.

Le gouvernement américain tente toutefois d’obtenir une désescalade à Gaza, et d’empêcher une contagion du conflit au Liban.

Israël a juré de détruire le Hamas, mouvement classé terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, après son attaque sans précédent sur son territoire le 7 octobre, qui a tué environ 1140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP à partir du bilan israélien.

Environ 250 personnes ont été enlevées et emmenées à Gaza, dont une centaine libérées en échange de prisonniers palestiniens lors d’une trêve fin novembre. Au total, 132 sont toujours retenus en otage par différents groupes armés palestiniens.

Les frappes israéliennes ont fait 23 084 morts à Gaza, majoritairement des femmes et des mineurs, selon un dernier bilan lundi du Hamas.