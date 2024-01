PHOTO CLARK COUNTY DISTRICT COURT, FOURNIE PAR THE NEW YORK TIMES

(Las Vegas) Une juge du Nevada a été attaquée, mercredi, par un accusé dans une affaire de coups et blessures, qui a sauté par-dessus une table de défense et le banc de la juge, atterrissant sur elle et déclenchant une bagarre sanglante impliquant des fonctionnaires du tribunal et des avocats, ont déclaré des responsables et des témoins.

Ken Ritter et Rio Yamat Associated Press

Dans une scène violente capturée par une vidéo de la salle d’audience, la juge du district du comté de Clark, Mary Kay Holthus, est tombée de son siège contre un mur et a subi quelques blessures, mais n’a pas été hospitalisée, ont indiqué des responsables du palais de justice.

Un commissaire de la salle d’audience a également été blessé alors qu’il venait en aide à la juge et a été hospitalisé pour soigner une entaille saignante au front et une épaule déboîtée, selon les fonctionnaires et les témoins.

L’attaque s’est produite vers 11 h au Regional Justice Center de Las Vegas.

L’accusé, Deobra Delone Redden, 30 ans, a été plaqué au sol derrière le banc de la juge par plusieurs agents du tribunal et de la prison, ainsi que par des membres du personnel de la salle d’audience, dont certains sont vus en train de donner des coups de poing.

PHOTO CLARK COUNTY DISTRICT COURT, FOURNIE PAR REUTERS

Il a été arrêté et emprisonné au centre de détention du comté de Clark, où les dossiers montrent qu’il fait face à plusieurs nouvelles accusations criminelles, notamment de coups et de blessures sur une personne protégée – faisant référence à la juge et aux agents du tribunal.

« C’est arrivé si vite qu’il était difficile de savoir quoi faire », a raconté Richard Scow, le procureur en chef du comté qui a poursuivi Redden dans une affaire découlant d’une arrestation l’année dernière, sur des allégations selon lesquelles Redden aurait attaqué une personne avec un bâton de baseball.

L’avocat de la défense de Redden, Caesar Almase, n’a pas répondu aux messages téléphoniques et électroniques ultérieurs sollicitant des commentaires.

Redden n’était pas en détention lorsqu’il est arrivé au tribunal mercredi. Il portait une chemise blanche et un pantalon sombre alors qu’il se tenait à côté de M. Almase, demandant à la juge la clémence tout en se décrivant comme « une personne qui n’arrête jamais d’essayer de faire la bonne chose, peu importe la difficulté ».

« Je ne suis pas une personne rebelle », a-t-il fait valoir à la juge, ajoutant plus tard qu’il ne pensait pas qu’il devrait être envoyé en prison. « Mais si cela vous convient, vous devez faire ce que vous avez à faire. »

Alors que la juge a clairement indiqué qu’elle avait l’intention de le mettre derrière les barreaux et que le maréchal a décidé de le menotter, Redden a crié des jurons et a chargé en avant – au milieu des cris des personnes qui étaient assises avec Redden dans la salle d’audience.

PHOTO CLARK COUNTY DISTRICT COURT, FOURNIE PAR REUTERS

Les dossiers ont montré que Redden, un résident de Las Vegas, a été évalué et jugé mentalement apte à subir son procès avant de plaider coupable en novembre à une accusation réduite de tentative de coups et de blessures ayant causé des lésions corporelles importantes. Il avait déjà purgé une peine de prison dans le Nevada pour coups et blessures dans un contexte conjugal, selon les archives de l’État.

La juge Holthus, procureure de carrière avec plus de 27 ans d’expérience dans les tribunaux, a été élue à la magistrature du tribunal d’État en 2018 et de nouveau en 2022.

Dans un communiqué, la porte-parole du tribunal, Mary Ann Price, a déclaré que les responsables « examinaient tous nos protocoles et feraient tout ce qui est nécessaire pour protéger le pouvoir judiciaire, le public et nos employés ».