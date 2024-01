Las Vegas Une juge attaquée en pleine salle d’audience par un accusé

(Las Vegas) Une juge du Nevada a été attaquée, mercredi, par un accusé dans une affaire de coups et blessures, qui a sauté par-dessus une table de défense et le banc de la juge, atterrissant sur elle et déclenchant une bagarre sanglante impliquant des fonctionnaires du tribunal et des avocats, ont déclaré des responsables et des témoins.