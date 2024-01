PHOTO DAKOTA SANTIAGO, THE NEW YORK TIMES

(New York) Un imam de Newark, près de New York, a été grièvement blessé par balle mercredi matin et a été hospitalisé dans un état critique, a annoncé la police de cette ville de l’État du New Jersey.

Agence France-Presse

D’après un courriel du service de presse de la sécurité publique de Newark, la police est intervenue à l’aube après qu’un homme eut été visé par un ou plusieurs tirs à l’extérieur de la mosquée de cette cité industrielle et multiculturelle.

« La victime a été transportée à l’hôpital universitaire et est, d’après des informations, dans un état critique », a indiqué Fritz Fragé, directeur de la sécurité publique de Newark, mais sans rien dire du mobile éventuel de cette agression par balle.

Sa porte-parole a confirmé à l’AFP que l’homme qu’elle n’a pas identifié « est bien l’imam » de cette ville à l’ouest de Manhattan, de l’autre côté du fleuve Hudson, et que « l’incident s’est déroulé à l’extérieur de la mosquée ».

« Nous sommes profondément préoccupés par cet incident et prions pour un rétablissement rapide de l’imam », a dénoncé de son côté l’antenne du New Jersey de l’organisation de défense de l’islam et des musulmans américains, Council on American-Islamic Relations (CAIR).

Depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, les États-Unis et en particulier New York et sa région, dans le nord-est du pays, sont secoués par nombre de manifestations, tensions communautaires et quelques violences sporadiques.

La seule ville de New York, peuplée de 8,5 millions d’âmes, compte près de deux millions d’Américains juifs, deuxième population la plus importante après Israël, et des centaines de milliers de musulmans.