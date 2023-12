PHOTO ANDREW NELLES, THE TENNESSEAN VIA ASSOCIATED PRESS

Six morts après des tornades et de violentes intempéries

(Washington) Des tornades et de violentes intempéries se sont abattues samedi sur le Tennessee et ont fait au moins six morts, endommageant gravement des habitations et provoquant des pannes d’électricité, selon les autorités.

Agence France-Presse

Trois des morts sont survenues dans la banlieue nord de Nashville, capitale de cet État du sud-est des États-Unis.

Le bureau de gestion des urgences de Nashville a publié sur les réseaux sociaux des photos montrant des arbres déracinés et des maisons détruites.

« Malheureusement, nous pouvons confirmer qu’il y a eu trois morts suite aux intempéries sur Nesbitt Lane », a indiqué le bureau sur X.

PHOTO ANDREW NELLES, THE TENNESSEAN VIA ASSOCIATED PRESS Des dégâts causés par des intempéries et une tornade apparente ont touché cette résidence de Nashville, le 9 décembre.

Une tornade a touché Clarksville, dans le nord de l’État, faisant également des victimes.

« Nous pouvons confirmer que trois personnes sont mortes, deux adultes et un enfant », ont indiqué les autorités du comté de Montgomery dans un communiqué, ajoutant que « 23 personnes ont été soignées à l’hôpital ».

Les premières équipes de secours sont « toujours dans la phase de recherche et de sauvetage [à la suite] de cette catastrophe », ont-elles fait savoir, demandant aux habitants de ne pas s’aventurer sur les routes.

PHOTO ANDREW NELLES, ASSOCIATED PRESS Un semi-conducteur aurait été renversé par une tornade à Hendersonville, le 9 décembre.

Le maire de Clarksville, Joe Pitts, a déclaré l’état d’urgence et imposé un couvre-feu à partir de 21 h samedi (22 h heure de l’Est dimanche).

« Je trouve qu’il est nécessaire pour la santé, la sécurité et le bien-être de la communauté de placer la ville sous couvre-feu pour ce soir (12/9) et demain soir (12/10) », a déclaré M. Pitts dans un communiqué.

Quelque 52 000 foyers ont par ailleurs signalé des pannes de courant dans l’État samedi soir, contre 86 000 auparavant, selon le site spécialisé PowerOutage.us.

Le fournisseur télécoms CDE Lightband a déclaré de son côté que plus de 14 000 de ses clients à Clarksville étaient privés d’électricité.

« Nous allons travailler 24 heures sur 24 pour rétablir le courant dans notre ville aussi rapidement […] que possible », a écrit ce fournisseur sur X.

Des images diffusées par des médias locaux montrent des rangées de maisons détruites par des vents violents, des arbres abîmés, des véhicules renversés et des lignes électriques renversées.