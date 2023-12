(Washington) Des tornades et de violentes intempéries se sont abattues samedi sur l’État américain du Tennessee et ont fait au moins six morts, endommageant gravement des habitations et provoquant des pannes d’électricité, selon les autorités.

Agence France-Presse

Trois des décès sont survenus dans la banlieue nord de Nashville, capitale de cet État du sud-est des États-Unis.

Le bureau de gestion des urgences de Nashville a publié sur les réseaux sociaux des photos montrant des arbres déracinés et des maisons détruites.

« Malheureusement, nous pouvons confirmer qu’il y a eu trois décès à la suite d’intempéries sur Nesbitt Lane », a indiqué le bureau sur X.

Une tornade a touché Clarksville, dans le nord de l’État, faisant également des victimes.

« Nous pouvons confirmer que trois personnes sont décédées, deux adultes et un enfant », ont indiqué les autorités du comté de Montgomery dans un communiqué, ajoutant que « 23 personnes ont été soignées à l’hôpital ».

Les premières équipes de secours sont « toujours dans la phase de recherche et de sauvetage (à la suite) de cette catastrophe », ont-elles fait savoir, demandant aux habitants de ne pas s’aventurer sur les routes.

Quelque 86 000 foyers ont par ailleurs signalé des coupures de courant dans l’État, selon le site spécialisé PowerOutage.us.