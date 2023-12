PHOTO HAIYUN JIANG, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

(Washington) Le sénateur républicain Tommy Tuberville a annoncé mardi lever son blocage des centaines de nominations de militaires américains, qu’il avait suspendues durant des mois pour protester contre la politique du Pentagone en matière d’avortement.

Agence France-Presse

« Je libère (les nominations) de tout le monde », a déclaré cet élu de l’Alabama, un État très conservateur.

« J’ai toujours un blocage, je crois, sur 11 généraux quatre étoiles », a-t-il cependant ajouté.

Des centaines de promotions et de confirmations de responsables militaires américains étaient bloquées depuis des mois au Sénat par l’action de ce seul élu républicain, qui jugeait la politique du Pentagone trop favorable aux militaires qui souhaitent avorter.

Le républicain s’oppose en effet à l’aide financière accordée par le Pentagone aux militaires devant voyager pour avorter, depuis que plusieurs États ont supprimé le droit à l’avortement après une décision de la Cour suprême l’an dernier.

Au Sénat, un seul sénateur (sur 100) a la capacité de bloquer l’approbation rapide d’une nomination à un poste fédéral. Les 99 autres élus peuvent alors contourner cet obstacle en organisant une série de votes levant le blocage.

Mais le problème posé par M. Tuberville était particulier en raison de la tradition de confirmer les hauts postes militaires de façon groupée et à l’unanimité des sénateurs.

Pour annuler son blocage, il aurait fallu organiser un vote par appel nominal portant sur chaque gradé nommé, un processus laborieux qui prendrait des mois.

Le porte-parole du Pentagone, le général Pat Ryder, a évoqué devant la presse « des nouvelles encourageantes », et affirmé que le Pentagone « continuerait d’échanger avec le sénateur Tuberville et le Sénat pour exhorter à ce que tous les blocages sur les nominations de nos généraux et de nos officiers soient levés ».

Selon Pat Ryder, plus de 450 nominations ont été affectées par le blocage de Tommy Tuberville et les postes des généraux quatre étoiles toujours touchés comprenaient notamment la direction du commandement cyber, du commandement espace, et du commandement pour l’Amérique du Nord.