Californie contre Floride Deux gouverneurs aux visions opposées débattent de leur modèle pour l’Amérique

(Alpharetta) Ils sont à la tête de la Californie et de la Floride, deux des principaux États des États-Unis, et incarnent deux visions radicalement opposées de l’Amérique avec la Maison-Blanche dans leur viseur : les gouverneurs Gavin Newsom et Ron DeSantis se sont affrontés jeudi lors d’un débat très tendu.