(Ottawa) Un mystérieux commanditaire du gouvernement indien, un faux tireur à gages, plusieurs leaders sikhs en Amérique du Nord dans le viseur de New Delhi, y compris trois au Canada : un acte d’accusation dévoilé mercredi par les autorités judiciaires des États-Unis lève le voile sur le modus operandi du gouvernement de Narendra Modi qu’avait exposé Justin Trudeau — mais avec des détails explosifs.

« Le meurtre commandité est un crime digne d’un film, mais l’intrigue dans cette affaire était on ne peut plus réelle », a résumé James Smith, du FBI, dans le communiqué annonçant le dépôt des accusations contre le suspect, Nikhil Gupta.

L’Inde se retrouve ainsi encore une fois au banc des accusés, environ un mois après qu’Ottawa a allégué que le gouvernement Modi avait commandité l’assassinat, en sol canadien, du leader sikh Hardeep Singh Nijjar. Et cette fois, les stratagèmes sont détaillés dans un acte d’accusation.

L’affaire remonte à mai 2023 : un responsable du renseignement du gouvernement indien recrute un homme se présentant comme un joueur dans le trafic international d’armes et de stupéfiants. Il lui demande de mettre sur pied une opération pour assassiner Gurpatwant Singh Pannun, un séparatiste sikh.

La recrue, Nikhil Gupta, se met au travail. Selon les documents judiciaires du procureur des États-Unis pour le district Sud de New York, il entre en contact avec un individu qu’il croyait être associé au crime organisé, mais qui est en fait une source confidentielle à l’emploi des forces de l’ordre américaines.

Celui-ci organise ensuite une rencontre avec un agent d’infiltration, qui se fera passer pour un tireur à gages. Le 9 juin 2023, Nikhil Gupta accepte de le payer 100 000 $ US pour assassiner Gurpatwant Singh Pannun ; un premier versement de 15 000 $ US est fait par l’un de ses associés dans un véhicule, à Manhattan.

Il est prévu de ne pas passer à l’action durant des rencontres de haut niveau entre Washington et New Delhi aux États-Unis : le meurtre d’un militant sikh connu pourrait provoquer des manifestations et « des choses politiques », dit Nikhil Gupta à la source confidentielle américaine, lit-on dans les documents judiciaires.

Le président américain Joe Biden a reçu le premier ministre Narendra Modi à la Maison-Blanche le 21 juin dernier. Le dirigeant indien a été accueilli en grande pompe : honneurs militaires, discours devant le Congrès américain, faste dîner d’État.

« Nous avons tellement de cibles »

Au Canada, quelques jours auparavant, Hardeep Singh Nijjar avait été exécuté par des hommes armés devant un temple de Surrey, en Colombie-Britannique. Dans les documents judiciaires américains, on peut lire qu’il entretenait des liens avec Gurpatwant Singh Pannun.

Le soir du meurtre, soit le 18 juin, le représentant du gouvernement indien qui a repêché Nikhil Gupta envoie à ce dernier une vidéo du corps ensanglanté du militant sikh. Il était « une cible », « nous avons tellement de cibles », explique Nikhil Gupta au pseudo tireur à gages.

Le lendemain, il avertit l’agent d’infiltration qu’il faut « finir quatre opérations [jobs] d’ici le 29 [juin] », soit la cible américaine et après cela, « trois au Canada ». Et à la lumière de l’assassinat de Hardeep Singh Nijjar, il se ravise : il faut passer à l’action, et vite.

« Nous avons le feu vert pour aller de l’avant à n’importe quel moment, même aujourd’hui [NDLR, le 19 juin] ou demain, le plus tôt possible. [Le tireur à gages] doit finir ce travail, mon frère », explique Nikhil Gupta à la source confidentielle américaine qui lui avait référé l’agent d’infiltration.

Attention, par contre : du côté de New York, Gurpatwant Singh Pannun « sera plus prudent, car au Canada, son collègue a été descendu », et il ne « faut pas leur laisser de chance, aucune chance », signale l’homme de New Delhi à New York, là où le meurtre devait être commis.

Washington donne raison à Ottawa, dit Trudeau

Le complot américain a fini par dérailler, et Nikhil Gupta a été arrêté en République tchèque, à la demande des États-Unis le 30 juin dernier. Au Canada, Hardeep Singh Nijjar n’a pas eu la même chance, et le premier ministre Trudeau a provoqué une crise diplomatique en alléguant que l’Inde avait commandité ce meurtre.

Dans la foulée des allégations formulées par le gouvernement canadien, le gouvernement de l’Inde a déclaré persona non grata 41 diplomates d’Ottawa qui étaient stationnés sur le territoire indien. Les États-Unis et le Royaume-Uni avaient dénoncé cette décision, selon eux contraire à la Convention de Vienne.

Le dépôt de l’acte d’accusation à Washington lui a en quelque sorte donné raison, lui qui avait été critiqué en raison de cette sortie. « Les nouvelles en provenance des États-Unis mettent encore plus en lumière ce que nous disons depuis le début, soit que l’Inde doit prendre la question au sérieux », a-t-il réagi, mercredi.

« Ça fait depuis le mois d’août qu’on travaille avec nos amis américains, avec des partenaires à travers le monde pour livrer nos préoccupations au gouvernement de l’Inde et pour essayer de travailler avec eux », a-t-il aussi déclaré en mêlée de presse.

Le ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, a refusé de dire pour quelle raison le Canada a échoué là où les États-Unis ont réussi. « La pire chose que je pourrais faire serait de spéculer ou de commenter les détails d’une enquête policière ou d’opérations des services de renseignement », a-t-il argué.

Inquiétude dans la communauté sikhe

L’enquête canadienne sur le meurtre de Hardeep Singh Nijjar est toujours en cours.

Lui et Gurpatwant Singh Pannun sont considérés comme des terroristes par le gouvernement indien, car ils militent en faveur de la création d’un État sikh en Inde, le Khalistan.

Et le fait que trois membres de la communauté sikhe canadienne soient dans la mire de New Delhi préoccupe l’Organisation mondiale des sikhs du Canada. « Cette révélation est déconcertante », a réagi son président, Danish Singh, mercredi.

« Nous exhortons les autorités canadiennes et les forces de l’ordre à traduire en justice les responsables de l’assassinat de Nijjar le plus rapidement possible et à identifier clairement les personnes impliquées dans le complot en Inde et ailleurs », a-t-il également affirmé.