New York Un milliard de dollars de produits contrefaits saisis, du jamais-vu aux États-Unis

(New York) La justice américaine a annoncé mercredi soir la saisie record de quelque 220 000 sacs, vêtements et chaussures contrefaits et autres copies de produits de consommation de luxe d’une valeur d’un milliard de dollars, du jamais-vu dans l’histoire des saisies aux États-Unis.