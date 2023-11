(Washington) Le président américain Joe Biden accueillera lundi le président indonésien Joko Widodo à la Maison-Blanche, un jour avant le départ du dirigeant américain pour San Francisco pour assister à un sommet des dirigeants asiatiques.

Chris Megerian Associated Press

Les deux présidents partageront un thé dans l’après-midi et rencontreront de hauts conseillers, selon de hauts responsables de l’administration qui ont insisté sur l’anonymat pour avoir un aperçu du programme.

Ils discuteront également des moyens d’étendre le commerce de minéraux essentiels comme le nickel, qui peut être utilisé pour produire des batteries de véhicules électriques. L’Indonésie est le plus grand producteur mondial de nickel.

La secrétaire de presse de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré qu’ils « exploreront les opportunités pour renforcer la coopération sur la transition énergétique propre, faire progresser la prospérité économique, renforcer la paix et la stabilité régionales et renforcer nos liens entre les peuples ».

La rencontre de M. Biden avec M. Widodo intervient peu de temps avant qu’il ne s’assoie mercredi avec le président chinois Xi Jinping lors du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique.

L’Indonésie est la troisième plus grande démocratie du monde – après l’Inde et les États-Unis – et un acteur clé en Asie du Sud-Est. Les États-Unis s’efforcent de renforcer leurs relations dans la région dans l’espoir de dissuader l’influence de la Chine, et la vice-présidente Kamala Harris y a assisté à un sommet en septembre.

Toutefois, les évènements au Moyen-Orient devraient s’imposer à l’ordre du jour.

M. Widodo arrivera aux États-Unis après avoir fait une escale à Riyad, en Arabie saoudite, pour un sommet des dirigeants musulmans. Pendant son séjour, il s’est joint aux appels à un cessez-le-feu et a dénoncé les bombardements israéliens et l’invasion de Gaza, qui ont commencé après l’attaque du Hamas le 7 octobre.

L’Indonésie est le pays musulman le plus peuplé du monde, et un haut responsable de l’administration a déclaré que « leurs opinions et leur engagement sont essentiels » dans la guerre entre Israël et le Hamas. Le responsable a déclaré que M. Biden chercherait à faire en sorte que M. Widodo « joue un rôle plus important » au Moyen-Orient, même si l’on ne sait pas exactement ce que cela impliquerait.