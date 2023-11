New York L’un des condamnés à tort de l’affaire Central Park élu au conseil municipal

(New York) Yusef Salaam, l’un des cinq adolescents afro-américains et hispanique condamnés à tort pour le viol d’une joggeuse à Central Park en 1989, l’une des plus célèbres erreurs judiciaires aux États-Unis, a été élu mardi soir au conseil municipal de New York.