(Lewiston) Les autorités sont toujours à la recherche de Robert Card, l’auteur présumé de la tuerie de Lewiston, dans le Maine, qui a fait 18 morts et 13 blessés. Des plongeurs seront déployés dans le cours d’eau près duquel le véhicule du suspect a été retrouvé.

Envoyée spéciale Mayssa Ferah La Presse

Le secteur près de l’eau est un endroit d’intérêt pour les policiers dans leur enquête, a expliqué en point de presse Michael Sauschuck, le commissaire au département de la Sécurité publique du Maine.

PHOTO MARTIN TREMBLAY, LA PRESSE Les recherches se poursuivent près de la rivière Androscoggin.

La voiture de Robert Card, 40 ans, avait été localisée à Lisbon, à une vingtaine de kilomètres des lieux du drame.

Un avion et un hélicoptère vont survoler ce secteur. Des démarches seront effectuées pour s’assurer que l’eau soit plus claire, pour faciliter les recherches.

Les autorités ont également confirmé qu’une lettre a été retrouvée dans une maison où le suspect habitait. « Je ne vais pas donner de détails sur le contenu de cette note », a indiqué le commissaire Sauschuck. Selon des médias américains, il s’agissait d’une note rédigée par Robert Card destinée à ses proches. Il y expliquerait comment disposer de ses biens au cas où il disparaissait. Ceci laisserait penser aux autorités que le présumé meurtrier se serait enlevé la vie.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Le commissaire au département de la Sécurité publique du Maine Michael Sauschuck indique où les recherches se concentrent lors d’une conférence de presse organisée à la mairie de Lewiston, vendredi matin.

D’intenses recherches sont toujours prévues sur les scènes de crime. Les lieux ne pourront être accessibles dans les prochains jours. « Beaucoup d’endroits différents sont perquisitionnés, on cherche des endroits où le suspect pourrait être. Notre présence ne signifie pas nécessairement qu’il est là », a-t-il poursuivi. Il est toujours suggéré à la population de demeurer à leur domicile et les lieux publics sont fermés. Les autorités comprennent l’impact négatif sur les familles et les commerces du confinement en cours. « Je demande à la population d’être patiente », a ajouté Mike Sauschuck.

PHOTO SHANNON STAPLETON, REUTERS Le périmètre de sécurité autour du salon de quilles Just-In-Time Recreation demeurait en place vendredi matin.

« Une quantité phénoménale d’effectifs des forces de l’ordre, de temps, et d’efforts sont mis en œuvre 24 heures sur 24 » pour retrouver le suspect principal, a déclaré le chef de la police de la ville de Lewiston, David St. Pierre, lors de la conférence de presse.

Un autre point de presse est prévu vers 17 h.

Robert Card, 40 ans et réserviste de l’armée, est accusé d’avoir ouvert le feu dans un salon de quilles et un bar-restaurant.

PHOTO FOURNIE PAR LE LEWISTON MAINE POLICE DEPARTMENT VIA ASSOCIATED PRESS Le présumé tireur Robert Card

La chasse à l’homme avait semblé proche d’une conclusion jeudi soir : les forces de l’ordre s’étaient rassemblées devant une maison appartenant, selon un voisin interrogé par l’AFP, à la famille du suspect. Drones, hélicoptère et véhicules blindés avaient aussi été appelés en renfort.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Les forces de l’ordre étaient présentes à l’extérieur du domicile du père et du frère du suspect Robert Card à Bowdoin, dans le Maine, jeudi soir.

« Sortez s’il vous plaît », a répété dans la nuit la police au mégaphone, « nous aimerions vous parler ».

Mais les forces de l’ordre sont ensuite reparties sans faire de déclarations aux journalistes, en nombre sur place, le suspect n’ayant pas été localisé.

« Lewiston Strong »

Du fait de la cavale du tireur, les habitants ont reçu l’ordre de se confiner chez eux, transformant Lewiston, une commune de 36 000 habitants, en ville fantôme.

Écoles et commerces ont fermé leurs portes et le stationnement de l’école secondaire a été investi par des policiers en treillis, armés jusqu’aux dents.

Dans le centre-ville, Jeremy Hiltz a accroché une bannière « Lewiston Strong » sur la devanture d’un commerce, en marque de soutien aux victimes.

PHOTO ROBERT F. BUKATY, ASSOCIATED PRESS Une bannière « Lewiston Strong » sur la devanture d’un commerce

Les habitants vivent désormais « avec un sentiment de vulnérabilité dont je pense pas que nous étions conscients » avant le drame, explique ce résidant de Lewiston.

Sept personnes, une femme et six hommes, ont perdu la vie dans le salon de quilles, huit dans le bar-restaurant à une douzaine de minutes de là, et enfin trois blessés ont succombé à l’hôpital.

Des témoins présents au salon de quilles Just-In-Time recreation ont raconté comment des clients se sont cachés sous les tables et dans les machines au bout des pistes. « J’étais couchée au-dessus de ma fille, ma mère était couchée au-dessus de moi », a décrit Riley Dumont à ABC.

Une photo diffusée par la police montre un homme vêtu d’un haut marron entrant dans l’établissement, fusil de type semi-automatique en position épaulée.

PHOTO ANDROSCOGGIN COUNTY SHERIFF’S OFFICE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

Les autorités n’ont pas communiqué les identités des victimes, mais parmi les vies fauchées au restaurant Schemengees figure Joseph Walker, 57 ans, qui travaillait dans l’établissement, a déclaré son père à plusieurs médias américains.

Selon lui, la police a confié à la famille que son fils avait tenté d’arrêter le tueur avec un couteau de cuisine avant d’être tué.

Nation « en deuil »

« C’est un jour noir pour le Maine », avait déclaré jeudi matin Janet Mills, la gouverneure de l’État, en annonçant le très lourd bilan.

Joe Biden a lui déploré un acte « tragique et insensé » et ordonné la mise en berne des drapeaux sur les bâtiments fédéraux.

« Une nouvelle fois, notre nation est en deuil », s’est lamenté le président américain, appelant le Congrès à adopter « une interdiction des armes d’assaut » -énième appel du genre par le démocrate, malgré une majorité introuvable depuis des décennies pour un tel changement de législation.

La tuerie de mercredi est la pire aux États-Unis depuis celle de l’école d’Uvalde au Texas, où un tireur avait abattu 19 enfants et deux enseignantes en mai 2022.

Le pays paie un très lourd tribut à la dissémination des armes à feu sur son territoire et à la facilité avec laquelle les Américains y ont accès.

Les États-Unis comptent davantage d’armes individuelles que d’habitants. Hors suicides, plus de 15 000 personnes sont mortes dans des violences par armes à feu depuis le début de l’année dans le pays, selon l’association Gun Violence Archive (GVA).

Le Maine est l’un des États avec le taux d’homicide par habitant le plus faible, et les 18 morts de mercredi représentent, selon l’association Everytown, davantage que la moyenne annuelle d’homicides par arme à feu dans l’État.

Avec Agence France-Presse