(New York) Donald Trump devrait témoigner le 6 novembre, après ses trois enfants aînés, dans la poursuite au civil pour fraude commerciale intentée contre lui, ont annoncé vendredi les procureurs de l’État de New York.

Jennifer Peltz Associated Press

On s’attendait déjà à ce que l’ex-président américain et ses fils Donald et Eric témoignent, mais on ne savait pas quand. Le juge a aussi annoncé vendredi que la fille de Donald Trump, Ivanka, devait elle aussi témoigner à ce procès.

PHOTO REBECCA COOK, ARCHIVES REUTERS Ivanka Trump

La procureure générale de l’État de New York, Letitia James, allègue que l’ex-président, le favori républicain pour l’élection de 2024, a surestimé sa fortune pendant des années dans les états financiers fournis aux banques, aux assureurs et à d’autres acteurs pour garantir des prêts et des transactions.

M. Trump nie tout acte répréhensible et qualifie la poursuite d’arnaque et d’imposture, motivée par la partisanerie politique. La procureure générale James est démocrate.

Donald Trump et ses deux fils sont défendeurs dans cette poursuite, et l’État les appellera dans un premier temps à la barre, avant que la défense ne présente ses plaidoiries préliminaires. La défense pourra alors les rappeler à nouveau si elle le souhaite.

Les avocats de la défense et l’avocat d’Ivanka Trump soutenaient qu’elle ne devrait pas avoir à témoigner dans cette poursuite au civil, puisqu’en 2017, elle avait quitté New York et son emploi au sein de la Trump Organization. Les avocats de l’État ont plaidé de leur côté que l’ancienne vice-présidente de la Trump Organization disposait d’informations pertinentes dans le cadre de cette affaire.

Le juge Arthur Engoron s’est rangé du côté de l’État, citant des documents montrant qu’Ivanka Trump continuait d’entretenir des liens avec certaines entreprises à New York et possédait toujours des appartements à Manhattan.

Le juge Engoron a toutefois déclaré que son témoignage ne serait pas prévu avant mercredi prochain, afin de donner à ses avocats le temps de faire appel de sa décision. Ses frères devraient quant à eux témoigner mercredi et jeudi, avant leur père, le lundi suivant.

PHOTO SETH WENIG, ASSOCIATED PRESS Eric Trump

L’avocat d’Ivanka Trump, Bennet Moskowitz, avait déclaré vendredi au juge que les procureurs de l’État « n’avaient tout simplement pas compétence sur elle ».

En juin dernier, une cour d’appel de l’État de New York a rejeté les accusations contre elle dans ce dossier, les jugeant trop anciennes. Ivanka Trump avait annoncé en janvier 2017, juste avant l’investiture de son père, qu’elle quittait ses fonctions à la Trump Organization.

Elle est ensuite rapidement devenue conseillère principale, non rémunérée, à la Maison-Blanche auprès du président Trump. Après la fin du mandat de son père, elle a déménagé en Floride.