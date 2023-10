(Washington) Les États-Unis ont renommé une base militaire de Géorgie, dans le sud du pays, du nom de l’ancien général et président Dwight Eisenhower, abandonnant le nom d’un autre général ayant combattu dans l’armée confédérée esclavagiste pendant la guerre de Sécession au XIXe siècle.

Agence France-Presse

Fort Gordon, devenu Fort Eisenhower, est la dernière des neuf bases aux États-Unis dotées d’un nom d’une figure confédérée à être rebaptisée, après un mouvement débuté en 2020.

« C’est avec une immense fierté que nous renommons cette installation en l’honneur de l’un de nos grands généraux et présidents », a déclaré la secrétaire chargée de l’armée, Christine Wormuth, lors d’une cérémonie à la base.

Commandant suprême des forces alliées en Europe lors du Débarquement de Normandie en 1944, Dwight D. Eisenhower était devenu président des États-Unis de 1953 à 1961.

Le désormais nommé Fort Eisenhower était un centre d’entraînement durant la Seconde Guerre mondiale et héberge aujourd’hui le commandement cyber de l’armée.

Après la guerre de Sécession (1861-1865) John B. Gordon, le général confédéré éponyme de la base, avait été lui élu au Sénat américain et gouverneur de Géorgie.

Les appels à renommer des installations militaires et autres lieux rendant hommage à des généraux confédérés ont redoublé après la mort de l’Afro-Américain George Floyd en mai 2020, tué par un policier blanc, qui avait provoqué un vaste mouvement antiraciste et accentué la remise en cause des symboles du passé esclavagiste des États-Unis.

Le Congrès avait en 2021, en outrepassant une tentative de veto de Donald Trump, demandé au ministère de la Défense de créer une commission chargée de proposer de nouveaux noms pour ces bases.

« Ce fut un moment d’agitation et de division considérable dans notre pays. Et les deux partis sont tombés largement d’accord sur le fait que les noms de certaines installations militaires, et l’héritage de ces noms, ne faisaient qu’approfondir les failles sociales et politiques », a déclaré vendredi Christine Wormuth.