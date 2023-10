2 articles États-Unis

Problème d’ici, solutions d’ailleurs

Le remède texan contre l’itinérance

À Houston, le nombre de sans-abri a chuté de plus de moitié en 10 ans. La ville texane est devenue un modèle à suivre aux États-Unis dans ce domaine. Les acteurs privés et publics, qui travaillent de manière coordonnée pour loger rapidement les plus vulnérables, sans imposer de condition préalable, ont permis à près de 30 000 personnes d’avoir un toit en leur donnant du même coup l’occasion de reprendre leur vie en main.