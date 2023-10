Décryptage

Survivre aux hommes toxiques de la Maison-Blanche

(New York) Vêtue d’un tailleur blanc acheté au rabais, une femme de 27 ans et inconnue du grand public a ébranlé l’homme le plus puissant de la planète, le 28 juin 2022, lors d’un témoignage à la fois explosif et courageux à Washington.