(Washington) Donald Trump a annoncé dimanche soir qu’il comptait être présent lundi à l’ouverture du procès civil à New York, dans lequel l’ancien président américain est accusé d’avoir gonflé pendant des années la valeur des actifs immobiliers et financiers de son entreprise.

Agence France-Presse

« Je vais au tribunal demain matin pour me battre pour mon nom et ma réputation », a écrit le favori des républicains pour la présidentielle de 2024 dans un message publié tard dans la soirée sur la plateforme Truth Social, où il qualifie le procureur général de New York de « corrompu » et le juge chargé de l’affaire de « déséquilibré ».

Plus de détails à venir.