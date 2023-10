(Washington) La menace d’une paralysie du gouvernement fédéral des États-Unis a pris fin samedi soir, quelques heures avant la limite fixée à minuit, lorsque le Congrès a approuvé un projet de loi de financement temporaire visant à maintenir les agences ouvertes et a envoyé la mesure au président Joe Biden pour qu’il la signe.

Lisa Mascaro, Kevin Freking et Stephen Groves Associated Press

L’aide à l’Ukraine, priorité de la Maison-Blanche à laquelle s’oppose un nombre croissant de législateurs du Parti républicain démocrate, a été supprimée, mais l’aide fédérale en cas de catastrophe a été augmentée de 16 milliards US, ce qui correspond à la demande de M. Biden. Le projet de loi finance le gouvernement jusqu’au 17 novembre.

Après des jours de tourmente à la Chambre des représentants, son président, Kevin McCarthy, a soudainement renoncé à la demande de son aile droite de réduire fortement les dépenses et s’est appuyé sur les démocrates pour adopter le projet de loi, au péril de son propre emploi. Le Sénat a suivi en adoptant définitivement le projet de loi.

PHOTO J. SCOTT APPLEWHITE, ASSOCIATED PRESS Le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy

« Nous allons faire notre boulot, avait déclaré M. McCarthy avant le vote. Nous allons nous comporter en adulte. Nous ne fermerons pas le gouvernement. »

Le Congrès a connu un revirement de situation après des jours de chaos à la Chambre des représentants qui ont poussé le gouvernement au bord d’une fermeture fédérale perturbatrice.

Le résultat met fin, pour l’instant, à la menace d’une fermeture. Si aucun accord n’avait été conclu avant dimanche, les fonctionnaires fédéraux auraient été mis au chômage technique, plus de deux millions de militaires en service actif et en réserve auraient dû travailler sans être payés et les programmes et services dont dépendent les Américains d’un bout à l’autre du pays auraient commencé à être perturbés.

« Les Américains peuvent pousser un soupir de soulagement », a déclaré le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer.

Le programme finance le gouvernement aux niveaux actuels de 2023 jusqu’à la mi-novembre, ce qui laisse présager une autre crise potentielle si le gouvernement ne parvient pas à se doter d’un financement plus complet d’ici là. Il a été approuvé par la Chambre des représentants par 335 voix contre 91, avec le soutien de la plupart des républicains et de la quasi-totalité des démocrates. Le Sénat l’a adopté par 88 voix contre 9.

Mais la perte de l’aide à l’Ukraine a été dévastatrice pour les législateurs des deux partis qui s’étaient engagés à soutenir le président Volodymyr Zelensky après sa récente visite à Washington. Le projet de loi du Sénat prévoyait 6 milliards US pour l’Ukraine, et les deux chambres se sont retrouvées au point mort samedi, alors que les législateurs évaluaient leurs options.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Le président ukrainien Volodymyr Zelensky en compagnie de Joe Biden lors de sa visite de la Maison-Blanche le 21 septembre dernier.

« Le peuple américain mérite mieux », a déclaré le chef des démocrates de la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries, qui a averti, dans un long discours, que les républicains « extrêmes » risquaient de provoquer un arrêt des activités.

Pour que le programme de la Chambre soit approuvé, le républicain McCarthy a été contraint de s’appuyer sur les démocrates, car la droite dure de la Chambre a déclaré qu’elle s’opposerait à toute mesure de financement à court terme, ce qui le prive des voix nécessaires à sa courte majorité. Cette décision risque de compromettre son poste, alors que des voix s’élèvent pour réclamer son éviction.

Après avoir laissé son aile droite derrière lui, M. McCarthy est presque certain d’être confronté à une motion de destitution, même s’il n’est pas du tout certain qu’il y ait suffisamment de votes pour renverser le président de la Chambre. La plupart des républicains ont voté en faveur de la proposition samedi, tandis que 90 s’y sont opposés.

« Si quelqu’un veut m’évincer parce que je veux être l’adulte dans la pièce, qu’il le fasse », a déclaré M. McCarthy à propos de la menace de l’évincer. « Mais je pense que ce pays est trop important. »

La Maison-Blanche a suivi l’évolution de la situation au Capitole et des collaborateurs ont informé le président, qui passait le week-end à Washington.

Le chef des républicains au Sénat, Mitch McConnell, qui s’est fait le champion de l’aide à l’Ukraine malgré la résistance de ses propres rangs, devrait continuer à chercher à obtenir le soutien des États-Unis à Kyiv dans la lutte contre la Russie.

« J’ai accepté de continuer à me battre pour obtenir davantage d’aide économique et sécuritaire pour l’Ukraine », a affirmé M. McConnell avant le vote.

Le pivot rapide de la Chambre intervient après l’échec, vendredi, du plan de M. McCarthy visant à faire adopter un projet de loi exclusivement républicain prévoyant des réductions de dépenses allant jusqu’à 30 % pour la plupart des agences gouvernementales, que la Maison-Blanche et les démocrates ont rejeté comme étant trop extrême.

« Nos options s’amenuisent à chaque instant », a déclaré l’un des ténors du Parti républicain, Mario Diaz-Balart, de la Floride.

Le gouvernement fédéral se dirigeait tout droit vers une fermeture qui faisait peser une grave incertitude sur les travailleurs fédéraux des États américains et sur les personnes qui dépendent d’eux, qu’il s’agisse de militaires, d’agents de contrôle des frontières, d’employés de bureau, de scientifiques ou d’autres personnes.

Les familles qui dépendent du programme Head Start pour les enfants, des prestations alimentaires et d’innombrables autres programmes, grands et petits, allaient être confrontées à des interruptions potentielles ou à des fermetures pures et simples. Dans les aéroports, les agents de l’administration de la sécurité des transports et les contrôleurs aériens devraient travailler sans être payés, mais les voyageurs pourraient être confrontés à des retards dans la mise à jour de leur passeport américain ou d’autres documents de voyage.