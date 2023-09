PHOTO BRIANA SANCHEZ, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Austin) Un homme armé blanc du Texas, qui a tué 23 personnes dans un Walmart en 2019 après avoir dénoncé la prise en main du gouvernement et de l’économie par les Hispaniques, a accepté de payer plus de 5 millions US (près de 7,5 millions) aux victimes de l’attaque raciste, selon un ordre signé par un juge lundi.

Paul J. Weber Associated Press

Patrick Crusius a été condamné à 90 peines consécutives d’emprisonnement à perpétuité en juillet dernier après avoir plaidé coupable à des accusations fédérales de crime de haine. Son geste est considéré comme l’un des pires massacres du pays.

L’attaque de 2019 a été la plus meurtrière d’une douzaine de fusillades de masse aux États-Unis liées à des crimes haineux depuis 2006, selon une base de données compilée par l’Associated Press, USA Today et la Northeastern University.

Les archives judiciaires montrent que ses avocats et le département de la Justice sont parvenus à un accord sur le montant de la restitution, qui a ensuite été approuvé par le juge de district américain David Guaderrama.

Rien n’indique que M. Crusius, 25 ans, possède des avoirs importants. Il avait 21 ans et avait abandonné ses études lorsque la police a déclaré qu’il avait parcouru plus de 1126 km depuis son domicile, près de Dallas, pour cibler les Hispaniques avec un fusil de type AK à l’intérieur et à l’extérieur du magasin. Quelques instants avant le début de l’attaque, M. Crusius a publié en ligne un discours raciste mettant en garde contre une « invasion » hispanique du Texas.

Patrick Crusius a déjà travaillé dans une salle de cinéma, un emploi que ses avocats ont déclaré qu’il avait été contraint de quitter parce qu’il avait des pensées violentes.

M. Crusius a plaidé coupable en février, après que les procureurs fédéraux ont retiré la peine de mort. Mais les procureurs du Texas ont déclaré qu’ils tenteraient de placer M. Crusius dans le couloir de la mort lorsqu’il sera jugé devant un tribunal d’État. La date du procès n’a pas encore été fixée.

Aux termes de l’accord entre le tireur et le gouvernement, Crusius paiera 5 557 005,55 $ US (7 476 145,20 $), selon les documents déposés au tribunal.

Joe Spencer, avocat de Crusius et porte-parole du département de la Justice, n’a pas immédiatement répondu aux messages, lundi.

En janvier, le département de la Justice a proposé des changements dans la façon dont il gère les comptes de dépôt des prisonniers fédéraux dans le but de garantir que les victimes reçoivent une compensation, y compris de la part de certains détenus de haut niveau ayant des soldes importants.

Cette décision intervient alors que le département de la Justice fait l’objet d’une surveillance accrue, après des révélations selon lesquelles plusieurs détenus de premier plan gardaient d’importantes sommes d’argent sur leurs comptes de prison, mais n’effectuaient que des paiements minimes à leurs victimes.