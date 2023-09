La vice-présidente Kamala Harris supervisera le nouveau « Bureau de prévention de la violence par armes à feu » voulu par Joe Biden, qui a promis dans un communiqué de « faire tout ce [qu’il] peut pour combattre l’épidémie de violence par armes à feu qui déchire nos familles, nos communautés et notre pays. »

PHOTO YASUYOSHI CHIBA, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Washington) La vice-présidente américaine Kamala Harris a endossé vendredi un nouveau rôle dans la prévention des violences par armes à feu, susceptible de lui donner encore plus de visibilité avant l’élection de 2024.

Agence France-Presse

La démocrate de 58 ans supervisera le nouveau « Bureau de prévention de la violence par armes à feu » voulu par Joe Biden, qui a promis dans un communiqué de « faire tout ce [qu’il] peut pour combattre l’épidémie de violence par armes à feu qui déchire nos familles, nos communautés et notre pays. »

« Il n’y a pas de liberté possible lorsque l’on ne se sent pas en sécurité », a déclaré Kamala Harris dans le même communiqué.

Le président américain n’a pas le pouvoir de prendre des régulations réellement contraignantes pour limiter le nombre d’armes à feu, par exemple en interdisant les fusils d’assaut : c’est une prérogative du Congrès.

Or les républicains, farouchement opposés à toute régulation, y disposent de fait d’un pouvoir de veto.

Joe Biden essaie donc de contourner le problème par des initiatives administratives et réglementaires, à la portée limitée.

Sa décision de confier la supervision de ce nouvel organisme à Kamala Harris est significative, à un peu plus d’un an de l’élection présidentielle, à laquelle le démocrate de 80 ans et la vice-présidente sont déjà candidats, sur le même « ticket ».

La vice-présidente est jusqu’ici chargée de dossiers politiquement compliqués tels que l’immigration.

Avec la question des armes à feu, cette ancienne procureure de Californie endosse un rôle plus mobilisateur, et plus consensuel, au moment où son rôle dans la campagne s’étoffe.

Première femme à accéder à la vice-présidence, et aussi première représentante à ce poste à la fois des Afro-Américains et des Américains d’origine asiatique, elle s’est par exemple lancée récemment dans une tournée de « défense de nos libertés » dans plusieurs universités américaines.

Elle y a le plus souvent été reçue avec un réel enthousiasme, contrastant avec la faible popularité dont la créditent les sondages.