Deux inculpations après l’intoxication mortelle au fentanyl d’un bébé dans une garderie

(New York) Une gérante de crèche de New York et son complice présumé sont poursuivis pour trafic de stupéfiants ayant abouti à l’empoisonnement de quatre enfants en bas âge, dont un est mort, du fentanyl étant stocké dans l’établissement, a annoncé mardi le département américain de la Justice.