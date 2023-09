PHOTO ALEX BRANDON, ASSOCIATED PRESS

(New York) Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken devait rencontrer lundi à New York le vice-président chinois Han Zheng, a-t-on appris auprès du département d’État, alors que Washington et Pékin redoublent d’efforts pour apaiser une relation tumultueuse.

Agence France-Presse

La rencontre se déroule en marge de l’Assemblée générale annuelle des Nations unies et elle intervient au lendemain de la réunion à Malte, samedi et dimanche, entre le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden, Jake Sullivan, et le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi.

« Les deux parties ont eu des discussions franches, substantielles et constructives », a déclaré la Maison-Blanche dans un communiqué au cours du week-end.

Une haute responsable de l’exécutif américain, qui a requis l’anonymat, a précisé que la réunion avait duré au total douze heures sur deux jours, et rappelé que la dernière rencontre de ce type, et à ce niveau, remontait au mois de mai dernier.

C’est à peu près à la même époque, au printemps, que le président américain avait prédit un « dégel » de la relation sino-américaine, qui s’était envenimée en février suite au survol des États-Unis par un ballon chinois.

La Chine et les États-Unis se sont « engagés à mener des consultations » dans certains domaines, en particulier à propos des « évolutions en matière de politique et de sécurité en Asie-Pacifique », selon la source de la Maison-Blanche.

Les États-Unis et la Chine ont renoué le dialogue ces derniers mois avec une succession de visites de hauts responsables américains à Pékin, dont Antony Blinken.

Ce dialogue pourrait préfigurer un possible tête-à-tête entre Joe Biden et le président chinois Xi Jinping lors du prochain sommet de l’APEC (Coopération économique pour l’Asie-Pacifique), à la mi-novembre à San Francisco (Californie), mais ni Washington ni Pékin ne l’ont confirmé à ce stade.

En février, les tensions entre Chine et États-Unis étaient montées avec le survol du territoire américain par des ballons chinois, une opération d’espionnage selon Washington.

Les relations bilatérales restent encore tendues, les différends commerciaux, l’expansion chinoise en mer de Chine méridionale et la question de l’île démocratique autonome de Taïwan restant des pierres d’achoppement.