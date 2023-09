PHOTO VALERIE PLESCH, ARCHIVES NEW YORK TIMES

La justice avait envisagé de poursuivre deux fois plus de prévenus

(Washington) L’État de Géorgie a inculpé 19 personnes, dont l’ex-président américain Donald Trump, pour tentatives présumées illicites d’inverser les résultats de l’élection de 2020, mais avait envisagé d’en poursuivre deux fois plus, dont un influent sénateur, selon des documents judiciaires rendus publics vendredi.

Agence France-Presse

Le grand nombre de prévenus dans ce dossier, souligné par les commentateurs, s’explique par le recours de la procureure Fani Willis à une loi sur la criminalité en bande organisée.

Mais sur les 19 finalement inculpés, qui plaident tous non coupable, tous ne seront pas jugés en même temps, les avocats Sidney Powell et Kenneth Chesebro ayant réclamé un procès rapide, qui débutera le 23 octobre. Aucune date n’a encore été fixée pour les 17 autres, dont M. Trump et son ancien avocat personnel, Rudy Giuliani.

L’acte d’accusation délivré à leur encontre le 14 août par un grand jury, commission de citoyens investie de pouvoirs d’enquête, s’appuyait sur les conclusions d’un précédent grand jury spécial, remises en décembre 2022, mais uniquement rendues publiques vendredi.

Selon ce document, le grand jury spécial avait voté pour inculper également une vingtaine d’autres personnes, dont l’influent sénateur républicain Lindsey Graham, principal représentant de son parti à la commission judiciaire, ainsi que Michael Flynn, éphémère conseiller à la sécurité nationale du début de la présidence Trump.

PHOTO MIKE LANG, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS L'ex-conseiller de Donald Trump à la sécurité nationale, Michael Flynn

A contrario de la procédure tentaculaire en Géorgie, le dossier instruit au niveau fédéral par le procureur spécial Jack Smith, pour tentatives présumées illicites d’obtenir l’inversion des résultats du vote, remporté par l’actuel président démocrate Joe Biden, ne vise qu’un seul inculpé : Donald Trump.

Le procès devant un tribunal fédéral à Washington du favori des primaires républicaines pour l’élection présidentielle de 2024 est prévu à partir du 4 mars.