Décryptage

Le moment Vivek

(New York) Il rappe. Il récolte les éloges de Tucker Carlson et d’Elon Musk. Et il grimpe dans les sondages, au point où des alliés de Ron DeSantis conseillent à ce dernier de lui asséner un coup de massue, métaphoriquement parlant, à l’occasion du premier débat entre les candidats républicains à la présidence, prévu mercredi soir à Milwaukee.