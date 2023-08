Élection présidentielle 2024 aux États-Unis

Les anciens combattants invités à devenir travailleurs d’élection

Face à la défection de nombreux travailleurs électoraux américains victimes de menaces et d’injures aux élections présidentielle de 2020 et de mi-mandat en 2022, des groupes ciblés comme les anciens combattants et les avocats sont courtisés par les organismes chargés du recrutement.