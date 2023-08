Incendies à Hawaii

Le bilan dépasse les 100 morts

(Kahului) Le bilan humain des incendies à Hawaii, les plus meurtriers en plus d’un siècle aux États-Unis, dépasse désormais les 100 morts, ont annoncé les autorités mardi, qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d’une morgue mobile sur l’île de Maui.