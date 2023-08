New York

La « crise » migratoire pourrait coûter jusqu’à 12 milliards de dollars, selon le maire

(New York) Le maire de New York Eric Adams a chiffré mercredi à 12 milliards de dollars sur trois ans le coût maximum que pourrait avoir la « crise » migratoire dans sa mégapole, confrontée depuis le printemps 2022 à l’arrivée de 100 000 réfugiés, migrants économiques et demandeurs d’asile d’Amérique latine et récemment d’Afrique de l’Ouest.