Embouteillages et pollution

New York prévoit un péage urbain en 2024

(New York) Mégapole de millions d’habitants à la circulation automobile dantesque, New York veut instaurer comme à Londres un péage urbain, mais ce projet de taxe en 2024 provoque la colère des célébrissimes taxis jaunes et de l’État voisin du New Jersey.