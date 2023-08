L’ex-président des États-Unis, Donald Trump, continue de s’en prendre au département de la Justice. Il dénonce les nouvelles accusations criminelles qui pèsent contre lui dans le cadre de l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole américain.

Alanna Durkin Richer Associated Press

Il a plaidé non coupable jeudi aux quatre chefs d’accusation, qui comprennent complot pour frauder les États-Unis.

S’exprimant lors du souper d’été annuel des républicains de l’Alabama, vendredi soir, Donald Trump a réitéré que l’affaire contre lui est politique.

PHOTO BUTCH DILL, ASSOCIATED PRESS Donald Trump au souper d’été annuel des républicains de l’Alabama, vendredi soir

Quelques heures plus tôt vendredi, le département de la Justice a demandé à un juge fédéral qui supervise l’affaire pénale contre l’ancien président Donald Trump à Washington d’intervenir après la publication d’un message en ligne qui semblait promettre de se venger de quiconque le poursuit.

Les procureurs ont demandé au juge du tribunal de district des États-Unis, Tanya Chutkan, d’émettre une ordonnance de protection, soit un jour après que Trump ait plaidé non coupable aux accusations d’avoir tenté d’annuler sa défaite électorale de 2020 et de bloquer la transition pacifique du pouvoir. L’ordre — qui est différent d’un bâillon — limiterait les renseignements que Donald Trump et son équipe juridique pourraient communiquer publiquement au sujet de la cause.

De telles ordonnances sont courantes dans les affaires criminelles, mais les procureurs ont déclaré que c’est « particulièrement important dans ce cas » parce que M. Trump a visé sur les réseaux sociaux « des témoins, des juges, des avocats et d’autres personnes associées à des affaires juridiques en instance contre lui ».

Les procureurs ont notamment pointé une publication sur la plate-forme Truth Social, de vendredi, dans laquelle Donald Trump a écrit, en majuscules : « Si vous me pourchassez, je vous poursuis ! »

CAPTURE D'ÉCRAN

lls ont dit au juge que si Trump commençait à publier des transcriptions de grand jury ou d’autres éléments de preuve fournis par le département de la Justice, cela pourrait avoir un effet néfaste sur les témoins ou nuire à l’administration équitable de la justice.

L’ordonnance de protection proposée par les procureurs vise à empêcher Donald Trump et ses avocats de divulguer des documents fournis par le gouvernement à toute personne autre que les membres de son équipe juridique, les témoins éventuels, les avocats des témoins ou d’autres personnes approuvées par la cour. Il imposerait des limites plus strictes aux « documents de nature délicate », qui comprendraient les témoignages devant un grand jury et les documents obtenus au moyen de mandats de perquisition scellés.

Un porte-parole de M. Trump a déclaré dans un courriel que la publication de l’ancien président « est la définition du discours politique » et a été fait en réponse à « des groupes d’intérêts spéciaux malhonnêtes et des Super PAC [comités d’action politique] ».

L’acte d’accusation dévoilé cette semaine reproche à Donald Trump de conspirer effrontément avec ses alliés pour répandre des mensonges et concocter des stratagèmes visant à annuler sa défaite électorale contre le président Joe Biden alors que ses contestations judiciaires ont échoué devant les tribunaux.

Après sa comparution jeudi, Donald Trump a qualifié l’affaire de « persécution » visant à nuire à sa campagne présidentielle de 2024. Son équipe juridique l’a décrit comme une attaque contre son droit à la liberté d’expression et son droit de contester une élection qu’il croyait avoir été volée.