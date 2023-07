(Washington) Les avocats de Donald Trump rencontraient jeudi des membres de l’équipe du procureur extraordinaire Jack Smith avant l’éventuel dépôt d’accusations pour les efforts du président défait visant à annuler les résultats des élections de 2020, selon une personne proche du dossier.

Eric Tucker Associated Press

L’avocat de M. Trump, John Lauro, participait à cette rencontre privée, selon la source qui a parlé à l’Associated Press sous le couvert de l’anonymat.

M. Trump, actuellement favori de la primaire présidentielle républicaine pour 2024, a été informé plus tôt ce mois-ci par le bureau du procureur spécial Smith qu’il était visé par l’enquête du département de la Justice, ce qui suggère que des accusations pourraient être imminentes.

L’enquête s’est concentrée sur la période mouvementée de deux mois après les élections de novembre 2020, au cours desquelles le président Trump refusait d’accepter sa défaite face au démocrate Joe Biden – et répandait des mensonges selon lesquels la victoire lui avait été volée.

Toute cette tourmente a culminé avec l’insurrection du 6 janvier 2021 au Capitole, lorsque des partisans de M. Trump ont violemment fait irruption dans l’enceinte, frappé des policiers et perturbé le décompte des votes électoraux au Congrès. Plus d’un millier de personnes ont ensuite été accusées de crimes fédéraux liés à l’« assaut du Capitole ».

Entre l’élection et l’insurrection, M. Trump a exhorté des responsables électoraux locaux à annuler les résultats du vote dans leur État, a fait pression sur le vice-président, Mike Pence, pour qu’il suspende la certification des votes électoraux au Congrès, et a faussement affirmé que le scrutin lui avait été volé. Or, de nombreux fonctionnaires fédéraux et locaux, des tribunaux et d’anciens membres du personnel de campagne – et même son propre procureur général – ont tous déclaré qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale.

L’ex-président a par ailleurs été accusé le mois dernier par le bureau du procureur spécial Smith d’avoir illégalement accumulé des documents classifiés dans son domaine de Mar-a-Lago, à Palm Beach, en Floride, et de les avoir dissimulés aux enquêteurs. Il a également été accusé à New York en mars pour avoir falsifié des documents commerciaux dans le cadre d’un paiement qui aurait été versé à une actrice du porno.

En Géorgie, les procureurs du comté de Fulton se préparent à annoncer dans les semaines à venir si des accusations seront portées concernant les efforts visant à renverser les résultats de la présidentielle dans cet État.