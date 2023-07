PHOTO CHRISTIAN GOODEN, ASSOCIATED PRESS

(Highland Park) Au moins trois personnes ont perdu la vie et 14 autres ont été blessées, dont certaines grièvement, tôt mercredi dans le sud de l’Illinois, lors d’une collision impliquant un autocar Greyhound et plusieurs véhicules commerciaux, a fait savoir la police d’État.

Associated Press

La police de l’État de l’Illinois a précisé que les premières informations révèlent que l’autocar Greyhound et trois véhicules commerciaux ont été impliqués dans l’accident vers 1 h 55, heure locale, sur l’autoroute 70 direction ouest, dans le comté de Madison.

« On confirme trois décès et plusieurs autres personnes ont été conduites à l’hôpital avec des blessures graves, quatre par hélicoptère et au moins dix en ambulance », a dit la police par voie de communiqué.

L’accident s’est produit à la halte routière Silver Lake, près de la ville de Highland, à environ 40 kilomètres à l’est de la ville de Saint-Louis. L’autocar a apparemment embouti trois semi-remorques stationnés dans la sortie de la halte.

Des images diffusées par la télévision locale montrent que la portion avant droite de l’autocar s’est encastrée dans l’arrière d’un semi-remorque. Le toit de l’autocar s’est replié. Un deuxième semi-remorque semble avoir heurté l’arrière de l’autocar, et un troisième semi-remorque semble avoir foncé dans l’arrière du deuxième.

Le sort du conducteur de l’autocar est incertain.

Un porte-parole de Greyhound a dit au St. Louis Post-Dispatch que l’autocar était parti d’Indianapolis à destination de Saint-Louis, où il était attendu à 2 h 20, heure locale. Une trentaine de personnes se trouvaient à bord, y compris le chauffeur.

Un autre autocar a été dépêché pour cueillir les passagers qui n’ont pas été blessés.

La circulation est interrompue en direction ouest sur l’autoroute 70.