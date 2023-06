L’avortement au cœur de la présidentielle de 2024

(New York) Au lendemain de la décision de la Cour suprême des États-Unis annulant l’arrêt Roe c. Wade, certains commentateurs et stratèges politiques doutaient que la question de l’avortement trouve encore un écho cinq mois plus tard, à l’occasion des élections de mi-mandat. « C’est l’économie, stupide ! », répétaient-ils en reprenant un vieux slogan qui semblait approprié en cette époque d’inflation élevée.