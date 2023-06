Ted Kaczynski, célèbre meurtrier surnommé le « Unabomber », est mort

(New York) Ted Kaczynski, surnommé « Unabomber » et dont les attentats aux colis piégés ont traumatisé l’Amérique entre 1978 et 1995, a été retrouvé mort dans sa cellule à 81 ans, ont annoncé samedi des médias américains, citant le Bureau fédéral des prisons.