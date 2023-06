(Washington) Le nord-est des États-Unis respire de nouveau : la fumée des incendies au Canada, qui a provoqué des alertes à la pollution de l’air pour plus de 100 millions d’Américains cette semaine, s’est peu à peu dissipée vendredi.

Agence France-Presse

À New York comme à Washington, la qualité de l’air est désormais à un niveau « modéré » (jaune), selon l’indice de l’Agence américaine de protection de l’environnement.

Dans la capitale américaine, le ciel est de nouveau bleu, mais les enfants des écoles publiques de la ville ne peuvent toujours pas passer leurs récréations dehors, par précaution. À New York, les écoliers des établissements publics suivent eux leurs cours à distance vendredi, une mesure annoncée la veille.

Les concentrations en particules fines sont 10 à 20 fois plus basses vendredi matin à Washington comparé à la même heure la veille, a déclaré Ryan Stauffer, scientifique à la NASA spécialisé dans la pollution atmosphérique.

L’amélioration est notamment liée à la direction des vents ayant changé au Québec, où font rage les incendies, a-t-il expliqué. Ceux-ci ne poussent plus directement la fumée vers le sud. De plus, des précipitations ont eu tendance à limiter l’intensité des feux, et donc une arrivée de fumée supplémentaire. Le nuage principal ayant affecté le pays est lui désormais au-dessus de l’Océan atlantique, a précisé Ryan Stauffer.

Cet épisode de pollution atmosphérique, rare et particulièrement intense mercredi et jeudi, a perturbé la vie de millions d’Américains. Des vols ont été retardés dans de nombreux aéroports pour cause de visibilité réduite, et les masques avaient fait leur réapparition dans les rues. L’inquiétude concernait surtout la santé des plus fragiles (personnes âgées, asthmatiques, enfants…).

Le patron de l’ONU, des organisations environnementales ainsi que des responsables politiques américains ont souligné cette semaine le besoin de combattre le changement climatique, qui exacerbe le risque d’incendie.