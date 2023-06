New York sous la fumée des incendies de forêt du Canada

Les effets des centaines de feux de forêt qui brûlent au Québec et dans les autres provinces canadiennes peuvent être ressentis jusqu’à New York.

Associated Press

Depuis mardi, un épais nuage de fumée plane sur la ville de New York, obscurcissant les vues du New Jersey de l’autre côté de l’Hudson et donnant au soleil couchant l’aspect d’un orbe rougeâtre.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré mardi que le ciel voilé « était difficile à manquer ». Le maire de New York, Eric Adams, a quant à lui encouragé les habitants à limiter les activités de plein air « aux nécessités absolues » dû à la mauvaise qualité de l’air.