(Farmington) Trois personnes sont mortes et au moins sept autres ont été blessées lors d’une fusillade lundi à Farmington, dans l’État américain du Nouveau-Mexique.

Associated Press

« Il y a plusieurs victimes civiles », a indiqué le service de police de Farmington dans une publication sur Facebook. Un suspect de 18 ans « a été confronté et abattu sur place ».

Deux agents ont été blessés par balle, a révélé la publication, dont un membre de la police municipale et un membre de la police d’État du Nouveau-Mexique, selon le message. Tous deux sont dans un état stable au centre hospitalier régional de San Juan.

Les policiers qui se sont rendus sur place ont trouvé « une scène chaotique » où un homme tirait sur les gens dans une rue résidentielle, a expliqué Baric Crum, le chef de police de Farmington, lors d’une conférence de presse.

« Il n’y a pas d’autres menaces connues en ce moment », a-t-il affirmé, ajoutant que les services de police de du comté de San Juan et de l’État sont venus prêter renfort aux agents municipaux.

Les enquêteurs doivent maintenant étudier une scène de crime qui s’étend sur plusieurs pâtés de maisons, a-t-il dit.

La fusillade a été signalée peu après 11 h dans le quartier de Brookside Park, et toutes les écoles de la ville ont été placées en « confinement préventif ». Trois écoles à proximité ont été placées en confinement d’urgence.

La gouverneure démocrate Michelle Lujan Grisham a dit dans un communiqué prier pour les familles des victimes. Selon elle, la tragédie « est un rappel supplémentaire de comment la violence par armes à feu détruit des vies ».

La députée fédérale de la région, Teresa Leger Fernandez, elle aussi démocrate, a déploré la violence par armes à feu qui a « pris la vie de nos aînés, blessé deux policiers et terrifié la petite communauté de Farmington ».

Farmington est une ville de près de 50 000 habitants située dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, près de la région des Four Corners. Elle sert de poste de traite moderne à la nation Navajo adjacente et constitue une ligne d’approvisionnement et une ville-dortoir pour l’industrie du pétrole et du gaz naturel de la région.