(Farmington) Au moins trois personnes sont mortes et plusieurs autres ont été blessées lors d’une fusillade à Farmington, dans l’État américain du Nouveau-Mexique.

Associated Press

Les écoles de la région ont été mises en confinement.

« Il y a plusieurs victimes civiles », a indiqué le service de police de Farmington dans une publication sur Facebook. Un suspect « a été confronté et abattu sur place ».

Deux agents ont été blessés par balle, a révélé la publication, dont un membre de la police municipale et un membre de la police d’État du Nouveau-Mexique, selon le message. Tous deux sont dans un état stable au centre hospitalier régional de San Juan.

« L’identité du suspect est inconnue et il n’y a pas d’autres menaces connues en ce moment », peut-on lire. Le service de police de l’État est venu prêter renfort aux agents municipaux.

La fusillade a été signalée peu après 11 h dans le quartier de Brookside Park, et toutes les écoles de la ville ont été placées en « confinement préventif ». Trois écoles à proximité ont été placées en confinement d’urgence.

Megan Mitchell, une porte-parole du bureau du shérif de San Juan, a affirmé que l’enquête est en cours et que les autorités ne pouvaient pas immédiatement fournir plus d’informations.

Farmington est une ville de près de 50 000 habitants située dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique, près de la région des Four Corners. Elle sert de poste de traite moderne à la nation Navajo adjacente et constitue une ligne d’approvisionnement et une ville-dortoir pour l’industrie du pétrole et du gaz naturel de la région.