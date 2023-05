(New York) Un soldat américain du corps des Marines s’est livré vendredi à la police de New York et devrait être inculpé par la justice d’« homicide involontaire » pour la mort par étranglement d’un sans-abri connu dans la ville, un fait divers filmé le 1er mai dans le métro et qui a choqué.

Agence France-Presse

Daniel Penny, 24 ans, vêtu d’un costume gris sur une chemise blanche, est entré avec ses avocats dans le commissariat de police du quartier de Chinatown, dans le sud de Manhattan, a constaté un photographe de l’AFP.

Le jeune homme, qui n’est plus militaire d’active, a « la tête haute » et assume « avec l’intégrité et l’honneur qui le caractérisent », a dit à la presse son conseil Thomas Kenniff.

M. Penny devrait être déféré dans l’après-midi devant un juge new-yorkais.

Jeudi soir, le parquet de l’État de New York pour la juridiction de Manhattan avait annoncé « l’arrestation » ce vendredi du soldat et sa « mise en accusation devant le tribunal pénal de Manhattan » pour « homicide involontaire ».

M. Penny est soupçonné d’avoir provoqué le 1er mai le décès par « compression » au niveau du cou de Jordan Neely, 30 ans, selon la médecine légale de la ville.

M. Neely, un Afro-Américain qui vivait dans les rues de Manhattan, était réputé depuis dix ans pour sa ressemblance et des performances imitant celles de la légende de la musique et de la danse Michael Jackson (1958-2009).

C’est une vidéo du drame, diffusée par toute la presse, qui avait déclenché une vive émotion à New York.

Durant cinq minutes, elle montre la victime au sol dans un wagon du métro, M. Penny couché derrière pour l’entraver et lui serrer le haut du corps.

Des passagers, debout au-dessus des deux hommes, semblent décontenancés, d’autres tentent vaguement de bloquer les bras de M. Neely qui se débat.

Un témoin avait raconté que M. Neely avait fait irruption dans le wagon en criant sur des passagers et en leur réclamant de quoi manger ou boire.

M. Neely, dont la famille s’est exprimée dans la presse, est un sans-abri qui avait été interpellé des dizaines de fois, notamment pour tapage sur la voie publique. Il souffrait, comme nombre de SDF, de troubles psychiatriques, dans une mégapole de 8,5 millions d’habitants aux inégalités socio-économiques abyssales.

La gauche est montée au créneau sur cette affaire, la parlementaire démocrate pour New York à la Chambre des représentants, Alexandria Ocasio-Cortez, dénonçant un « meurtre », et des manifestations ont eu lieu à Manhattan et à Brooklyn.