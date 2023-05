New York

Un militaire se livre à la police pour la mort d’un sans-abri

(New York) Un soldat américain du corps des Marines s’est livré vendredi à la police de New York et devrait être inculpé par la justice d’« homicide involontaire » pour la mort par étranglement d’un sans-abri connu dans la ville, un fait divers filmé le 1er mai dans le métro et qui a choqué.