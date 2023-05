Town hall à CNN

Trump martèle ses mensonges sur la dernière élection

Présidentielle de 2020, émeute du 6-Janvier, affaire Carroll : l’ex-président Donald Trump a ressassé mensonges et déclarations outrancières dans le cadre d’un échange télévisé avec des électeurs du New Hampshire marquant son retour sur les ondes de la chaîne CNN, un jour après qu’il eut été trouvé responsable d’agression sexuelle et de diffamation par un jury de New York à l’endroit d’une chroniqueuse.